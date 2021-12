Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werpeloh - Heimfahrt endet in der JVA

Werpeloh (ots)

Am Freitagabend stellten Beamte der Polizeistation Sögel ein Auto mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf der Hauptstraße fest. Der 58-jährige Fahrer des Autos hatte vergessen auf dem Heimweg zu tanken und war liegengeblieben. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,80 Promille. Zunächst schloss sich eine Blutprobenentnahme an, in deren Rahmen festgestellt wurde, dass gegen den 58-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Abschließend wurde er der nächsten Justizvollzugsanstalt zugeführt.

