POL-EL: Lünne - Unfall beim Überholen

Lünne (ots)

Bereits am Freitag kam es um 12:55 Uhr auf der Lingener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen leicht verletzten. Ein 57-jähriger Fahrer eines Daimler Benz überholte eine Fahrzeugschlange und übersah hierbei einen Lkw, der nach links abbog. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich sowohl der Fahrer des Daimler Benz, als auch der 55-jährige Fahrer des Lkw leicht verletzten. Beide Personen wurden durch den Rettungsdienst behandelt und in das Bonifatius Hospital gebracht. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 8000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Spelle unter der Rufnummer (05977) 929210 in Verbindung zu setzen.

