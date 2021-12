Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 30-Jähriger unter Alkoholeinfluss am Steuer

Speyer (ots)

Ordnungswidrig handelte am Mittwoch gegen 23:00 Uhr ein 30-Jähriger, der in der Dudenhofer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Nachdem die Polizeistreife bei dem Fahrer aus Haßloch Alkoholgeruch wahrnahm, führten sie einen Alkoholtest durch, der 0,84 Promille ergab. Die Weiterfahrt wurde in der Folge unterbunden und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

