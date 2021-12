Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Sachbeschädigungen an Autos

Uelsen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Rudolf-Diesel-Straße auf dem Parkplatz der Diskothek 'Zak' zu mehreren Sachbeschädigungen. Insgesamt wurden drei Autos beschädigt, an denen jeweils die Außenspiegel vermutlich abgetreten wurden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Emlichheim unter der Rufnummer (05943) 92000 in Verbindung zu setzen.

