Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unfallflucht

Meppen (ots)

Am Montagmorgen kam es in der Zeit zwischen 08:15 Uhr bis 08:20 Uhr in der Tiefgarage des Kaufland-Marktes, Am Neuen Markt, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten Opel Insignia. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931) 9490 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell