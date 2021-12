Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Starke Netze gegen Gewalt

Bild-Infos

Download

Haren (ots)

Anlässlich des internationalen Tages "Nein zu Gewalt gegen Frauen" am 25. November, setzte ein regionales Bündnis aus Haren im Rahmen einer bewegten Pause ein Zeichen für eine Kultur der Achtsamkeit und des Respekts. Das Bündnis besteht aus einem Zusammenschluss der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Haren (Ems), dem Präventionsteam des Polizeikommissariats Meppen und dem Sportverein Bunkai Haren e.V. "Nur gemeinsam können wir einem solch komplexen Phänomen wie Gewalt entgegenwirken", betonte Kerstin Wilken von der Stadt Haren (Ems). Sie berät alle Menschen in Haren vertraulich und hilft bei sozialen Fragen. Dabei arbeitet sie unter anderem auch mit anderen Beratungsstellen zusammen. In der Schnupperstunde mit Polizeioberkommissarin Sina Edelmann-Selter, die gleichzeitige Trägerin des schwarzen Gürtels ist, bekamen die Frauen Einblicke in die Selbstbehauptung und Selbstverteidigung. "Wir zeigen den Frauen im Rahmen eines Gesamtkonzeptes, wie sie sich im Notfall gegen Angriffe verteidigen könnten.", so Edelmann-Selter. Zusammen mit der 14-jährigen Scarlett Schenberger, der amtierenden Vize-Landesmeisterin, demonstrierte sie die Techniken. "Natürlich sollte man im Notfall die 110 wählen. Doch in der kurzen Zeit, in der man den Notruf absetzt, kann einiges passieren. Deswegen ist es gut zu wissen, wie man sich verteidigt, um eben gerade eskalierende Situationen vermeiden zu können. Uns ist auch wichtig in diesem Zusammenhang auf das Netzwerk Pro Beweis hinzuweisen. Hier können betroffene Frauen Spuren anonym sichern lassen, um auch später noch eine Anzeige erstatten zu können. Die nächste Stelle ist das Krankenhaus Ludmillenstift in Meppen", so die Präventionsbeamtin aus Meppen. Die Polizei arbeitet mit Vereinen und Verbänden zusammen, die die Standards der polizeilichen Selbstbehauptungstrainings erfüllen. Hierzu gibt es auch ein Handout mit Tipps, die beim Präventionsteam der Polizei erfragt werden kann. In Haren erfüllt der Karateverein Bunkai Haren diese polizeilichen Standards. "Wir freuen uns zusammen mit der Stadt, der Polizei und anderen Beratungsstellen wie dem Kinderschutzbund zusammen über das Thema Gewalt aufklären und einen gesellschaftlichen Beitrag leisten zu können. Alle Menschen, die lernen möchten, sich in angenehmer Atmosphäre sich selbst zu verteidigen, sind in unserem Verein herzlich eingeladen.", so Wim Hakkenes, erster Vorsitzende des Karatevereins.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell