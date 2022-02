Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Wagshurst - Stallungen in Brand geraten

Achern (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen circa 17 Uhr wurde ein Brand in Wagshurst auf einem Bauernhof am dortigen Kälberstall gemeldet. Der Brand an der Holzvertäfelung des Stalls zum überdachten Auslauf konnte schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch mehrere Angehörige des Hofes gelöscht werden. Die fünfzehn im Stall untergebrachten Kälber konnten alle rechtzeitig befreit werden und blieben dadurch unverletzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Als Brandursache kommt möglicherweise ein technischer Defekt in Betracht, hierzu dauern die polizeilichen Ermittlungen jedoch noch an. Der entstandene Sachschaden wird nach derzeitigen Erkenntnissen auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

/bk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell