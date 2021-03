Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210303.7 Schenefeld: Zeugen nach Einbruch gesucht

Schenefeld (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Schenefeld zu einem Einbruch in die Filiale einer Bäckerei gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Im Zeitraum von Samstag, 18.30 Uhr, bis zum Montagmorgen verschafften sich Unbekannte durch Einwerfen eines Fensters Zutritt zu dem Bäcker in der Marktstraße. Im Inneren des Gebäudes durchsuchten sie zahlreiche Schränke - ob sie daraus etwas entwendeten, ist bis jetzt unklar.

Hinweise auf die Einbrecher gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell