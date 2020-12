Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall

Mönchengladbach- Schmölderpark, 19.12.2020,11:51, SchmölderstraßeMönchengladbach- Schmölderpark, 19.12.2020,11:51, Schmölderstraße (ots)

Auf der Schmölderstraße ereignete sich heute in den frühen Mittagsstunden ein Verkehrsunfall. Ein PKW wurde im Kreuzungsbereich Schmölderstraße / Urftstraße so heftig angefahren, dass der PKW sich durch den Unfallhergang auf die Seite gekippt wurde. Die Fahrerin saß in dem PKW auf dem Fahrersitz und wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die Frontscheibe wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit einer Spezialsäge herausgesägt. Die Fahrerin konnte nun aus ihrer misslichen Situation befreit werden. Das Fahrzeug wurde gegen weiteres Umkippen gesichert. Anschließend wurde die Patientin mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die auslaufenden Betriebsmittel wurden durch die Einsatzkräfte aufgenommen. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Fahrzeug aus dem Technik und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Stefan Nießen

