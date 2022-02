Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Kellerbrand

Durmersheim (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Gebäudebrand in der Triftstraße gerufen. Bei der Ankunft der Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung aus einem Kellerraum des Mehrfamilienhauses zu erkennen. Drei Bewohner mussten durch die Feuerwehr mittels Leitern über ein Fenster und einen Balkon gerettet werden. Ein weiterer Anwohner konnte sich selbst in Sicherheit bringen. Die Hausbewohner wurden vor Ort durch die Rettungskräfte auf Rauchgasvergiftungen untersucht, ein stationärer Aufenthalt in einer Klinik war jedoch bei niemanden erforderlich. Ein Feuerwehrmann zog sich während den Löscharbeiten leichte Verletzungen zu. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war das gesamte Wohnhaus nach den Löscharbeiten unbewohnbar. Die betroffenen Anwohner konnten jedoch bei Familienangehörigen untergebracht werden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden am Gebäude und Inventar auf rund 200.000 Euro. Als Brandursache wird derzeit ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen. /lg

