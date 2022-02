Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Rheinau (ots)

Am Sonntagnachmittag war der Fahrer eines Dacia auf der Kreisstraße 5311 - dem sogenannten Motodrom - von Rheinau in Richtung Wagshurst unterwegs und wollte nach links in einen Waldweg abbiegen. Dies erkannte ein nachfolgender 28-jähriger Motorradfahrer zu spät und fuhr dem Dacia auf. Der Motorradfahrer stürzte auf die Straße und verletzte sich hierbei so stark, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Dacia-Fahrer blieb unverletzt, allerdings wurde bei ihm eine Alkoholisierung mit über einem Promille festgestellt, weswegen eine Blutprobe angeordnet wurde. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich am Motorrad auf 6.000 und am Dacia auf 8.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Unfallrekonstruktion angefordert. Die K5311 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. /CBR

