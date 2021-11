Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Das Polizeirevier Emmendingen sucht einen unfallflüchtigen Autofahrer, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Endingen in der Langstraße einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Mercedes GLE beschädigte. Der flüchtige Verursacher streifte vermutlich beim Vorbeifahren die Fahrertüre des geparkten Pkws und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Hinweise zum gesuchten Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Emmendingen unter Tel. 07641/582-0 entgegen.

PR Emmendingen/CL

