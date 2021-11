Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Bischofslinde: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am 12.11.2021 zwischen 10 Uhr und 14 Uhr rangierte ein Lkw auf dem P+R Parkplatz der Bissierstraße in Freiburg und schiebt hierbei zwei dort parkende Pkw aufeinander. An beiden Pkw entsteht Sachschaden.

Ein Zeuge konnte zuvor einen rangierenden Lkw auf dem P+R Parkplatz beobachten. Da der P+R Parkplatz im fraglichen Zeitraum stark frequentiert ist, dürften weitere Zeugen den Unfall beobachtet haben.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel. 0761/882 3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die Hinweise auf den Verursacher und den Unfallhergang geben können.

Stand 12.11.2021, 21.00 Uhr

