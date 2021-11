Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Buchenbach VU-Flucht - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Buchenbach

Heute gegen 13.20 h kam es auf der Hauptstraße in Buchenbach zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Kradfahrerin gestürzt ist und sich verletzt hat. Sie war mit ihrem Motorrad auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Kirchzarten unterwegs. An der Einmündung Burger Straße wurde ihr, nach derzeitigem Ermittlungsstand, von einem Pkw die Vorfahrt genommen und sie stürzte. Durch den Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu.

Der Pkw, es soll sich um eine dunkle Kombilimousine handeln, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zu einem direkten Zusammenstoß kam es nicht.

Verkehrsteilnehmer welche den Vorgang beobachtet haben und Hinweise auf den Pkw geben können, werden gebeten sich bei Verkehrspolizei Freiburg unter Telefon 0761-882-3100 zu melden.

FLZ/Fi

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell