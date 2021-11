Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Einbruch in ein Büro

Laptop und Bargeld entwendet

Emmerich am Rhein (ots)

In der Zeit von Mittwoch (9. November 2021) um 19.30 Uhr bis Donnerstag (10. November 2021) um 05.00 Uhr brachen unbekannte Täter durch ein Fenster in die Küche des Krankenhauses an der Willibrordstraße ein und gelangten so in ein Büro. Hier entwendeten die Unbekannten einen Laptop und Bargeld. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 - 7830. (ms)

