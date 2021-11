Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Heckscheibe eingeschlagen

Polizei bittet um Hinweise

Kleve (ots)

Am Dienstag (9. November 2021) gegen 20.20 Uhr schlug ein unbekannter Täter die Heckscheibe eines Citroen Jumpy ein. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz zwischen zwei Häusern an der Turmstraße abgestellt. Eine Zeugin gab der Polizei gegenüber an, einen lauten Knall gehört und zeitnah eine Person auf einem weißen E-Roller gesehen zu haben. Entwendet wurde aus dem Citroen nichts. Nun bittet die Polizei um weitere Zeugenhinweise unter Telefon 02821 - 5040. (ms)

