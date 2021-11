Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Einbruch in einen Gartenbaubetrieb

Hochwertige Maschinen und Elektrowerkzeuge gestohlen

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

In der Zeit von Montag (8. November 2021) um 18.00 Uhr bis Dienstag (9. November 2021) um 08.00 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Halle eines Gartenbaubetriebes an der Straße Saelhuysen ein. Sie entwendeten mehrere hochwertige Maschinen, wie beispielsweise einen Laubbläser, einen Hochdruckreiniger, ein Schweißgerät und mehrere Elektrowerkzeuge der Marke Makita. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe und andere Zeugenhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 - 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell