Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Gespann kam von der Fahrbahn ab

56-jähriger Fahrer schwer verletzt

Kalkar (ots)

Am Dienstag (9. November 2021) um 08.50 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mann aus Gelsenkirchen mit seinem beladenen Transporter mit Anhänger die Römerstraße von Kalkar in Richtung Alt-Kalkar. Nach einer Linkskurve kam das Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der 56-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde nach notärztlicher Behandlung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Während der Unfallaufnahme war die Römerstraße gesperrt. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell