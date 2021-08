Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Tätlicher Angriff im Bahnhof Halberstadt

Halberstadt (ots)

Im Bahnhof Halberstadt griff am gestrigen Tag, den 17. August 2021, gegen 15:00 Uhr ein 36-jähriger Mann eine Streife der Bundespolizei an. Die Beamten befanden sich in verstärkten Fahndungsmaßnahmen, die dort stattfanden und hatten den Mann bemerkt, da er bei Erkennen der Streife sehr nervös wurde und versuchte sich sehr schnell aus dem Bahnhof zu entfernen. Auf eine Ansprache der Bundespolizisten reagierte er vorerst nicht, zeigte dann jedoch seine Personalien vor. Während der Kontrolle wollte er sich derselben wieder entziehen, beleidigte mit Worten und schlug dann plötzlich auf einen der Beamten ein. Dieser konnte dem Schlag ausweichen und nahm den 36-Jährigen in einen Festhaltegriff. Darauf wehrte dieser sich enorm, sodass ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Im Revier der Bundespolizei am Bahnhof Halberstadt beruhigte sich der Mann wieder. Der schon mehrfach in Zusammenhang mit Betäubungsmitteln bekannt gewordene Mann, muss sich nun zusätzlich für den tätlichen Angriff und den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

