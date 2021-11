Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - PKW in Garagenzufahrt aufgebrochen

Weeze (ots)

Zwischen Sonntag (07.11.2021) und Montag (08.11.2021) schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines in einer Garagenzufahrt an der Iltisgasse geparkten Citroen Jumper ein.

Der Halter des Citroens hatte seinen Wagen gegen 22:30 Uhr am Sonntagabend abgestellt und am nächsten Morgen gegen 08:15 Uhr den PKW-Aufbruch bemerkt. Was die Täter entwendeten ist bislang unklar.

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell