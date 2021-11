Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Blauer PKW nach Unfallflucht auf Parkplatz gesucht

Kranenburg (ots)

Am Samstagmittag (06.11.2021) kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße "Am Storchennest" zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines Toyotas hatte ihren Wagen gegen 12:00 Uhr ordnungsgemäß in einer der Parklücken auf dem dortigen Parkplatz abgestellt.

Bei ihrer Rückkehr gegen 12:25 Uhr entdeckte sie einen frischen Unfallschaden linksseitig an der hinteren Stoßstange. Der Verursacher des Schadens hatte sich bereits entfernt, ohne den Schaden zu melden.

Nach erster Auswertung der Unfallspuren ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um ein blaues Fahrzeug gehandelt hat. Hinweise zum Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell