Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Alleinunfall

17-Jährige bei Unfall mit Leichtkraftrad verletzt

Kleve (ots)

Am Dienstag (9. November 2021) um 18.20 Uhr befuhr eine 17-Jährige aus Emmerich am Rhein mit ihrem Leichtkraftrad den Kropse Weg in Warbeyen in Richtung Oraniendeich. Aus ungeklärter Ursache kam ihr Yamaha Leichtkraftrad nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Durch den Sturz verletzte sich die Emmericherin schwer. Sie wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell