Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Katalysator eines Volvo auf Parkplatz abgebaut und entwendet

Geldern (ots)

Am Montag (8. November 2021) zwischen 06.45 Uhr und 16.45 Uhr war ein grauer Volvo auf dem Parkplatz an der Clemensstraße abgestellt. Unbekannte Täter bauten in dieser Zeit den Katalysator des Volvo aus und entwendeten ihn. Als der 36-jährige Halter aus Kerken gegen 16.45 Uhr losfuhr, bemerkte er ungewöhnliche Motorgeräusche, die ihn auf den fehlenden Katalysator schließen ließen. Daraufhin verständigte er die Polizei. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 - 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell