Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht

geparkter Opel beschädigt

Rees (ots)

Zwischen Samstag (06.11.2021), 12:00 Uhr und Montag (08.11.2021), 05:50 Uhr eriegnete sich auf der Straße "Am Halderner Bach" eine Verkehrsunfallflucht bei der ein geparkter Opel beschädigt wurde.

Der Halter des Opels hatte seinen Wagen am Samstag auf Höhe der Hausnummer 5 auf einem eingezeichneten Parkplatz abgestellt. Am Montagmorgen entdeckte er dann einen frischen Unfallschaden an der Fahrerseite im Bereich der vorderen Tür und des Kotflügels.

Der Schadensverursacher hatte sich bereits aus dem Staub gemacht, ohne den Unfall zu melden.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell