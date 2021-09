PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebstahl von hochwertigem Werkzeug aus Scheune +++ Diebstahl von Heurundballen +++ Brand von 70 Heuballen +++ Sachbeschädigung an Imbisswagen

Bad Schwalbach (ots)

1. Diebstahl von Werkzeugen aus einer Scheune, Taunusstein, Neuhof, Aarstraße , 05.09.2021, 17:00 Uhr - 06.09.2021, 7:00 Uhr

(Gr) In der Zeit vom 05.09.2021 bis 06.09.2021 wurden in Taunusstein Neuhof, aus einer Scheune, mehrere hochwertige Werkzeuge entwendet. Die oder der Täter verschafften sich durch das Aufbrechen von zwei Vorhängeschlössern Zugang in die Scheune. Unter anderem wurden ein Stromaggregat der Marke Einhell, sowie eine Kettensäge der Marke Stihl entwendet. Die Ermittlungen hat die Polizei in Bad Schwalbach aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06124-7078-0 entgegengenommen.

2. 18 Rundballen vom Feld entwendet,

Bad Schwalbach, Ortsteil Hettenhain, 05.09.2021, 20:00 Uhr - 06.09.21, 13:50 Uhr

(Gr) In der Zeit vom 05.09.21 bis 06.09.2021 wurden in Bad Schwalbach, Ortsteil Hettenhain von einem Feld 18 Heuballen entwendet. Der Landwirt presste am Sonntag bis 18 :00 Uhr seine Heuballen und kehrte am Tag darauf um 13:50 Uhr zurück. Er stellte fest, dass alle 18 Rundballen von unbekannten Tätern gestohlen wurden. Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 06124-70780 Hinweise entgegen.

3. Brand von 70 Heuballen

Hünstetten, OT Wallrabenstein, Gemarkung "Wolfsberg" 06.09.2021, 15:31 Uhr

(Gr) Am Montag brannten auf einem Feld zwischen Wallrabenstein und Würges 70 Heuballen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Der Sachschaden beläuft sich auf über 2000 Euro. Die Ballen fingen aus bisher ungeklärter Ursache Feuer. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611-345-0) zu melden.

4. Sachbeschädigung an Imbisswagen,

Bad Schwalbach, Schmidtberg, 04.09.21, 16:00 Uhr - 05.09.2021 10:00 Uhr

(Gr) In der Nacht zum Sonntag wurde in Bad Schwalbach, am Schmidtberg, der Rollladen des dortigen Imbisswagens beschädigt. Zu den Täterinnen/ Täter und der genauen Tatbegehungsweise ist bisher nichts bekannt. Es entstand durch die Beschädigung ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 06124-70780 Hinweise entgegen.

5. Fahrzeug an der Unfallstelle zurückgelassen, Bad Schwalbach, B54, Abfahrt Hettenhain 04.09.2021, ca. 04:00 Uhr

(Gr) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Bereich der B54, Abfahrt Hettenhain zu einem Verkehrsunfall mit einem silbernen Mercedes, in dessen Folge sich die Fahrzeugführerin/ der Fahrzeugführer unerlaubt entfernte und das verunfallte Fahrzeug zurückließ. Der PKW kam aus nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Leitpfosten. Hierbei entstand Sachschaden. Der Polizei wurde im Nachgang das verlassene Fahrzeug gemeldet. Erste Ermittlungen ergaben Hinweise auf einen mutmaßlichen Fahrer des Unfallwagens. Die Ermittlungen werden von der Polizei in Bad Schwalbach geführt. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu diesem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06124-7078-0 zu melden.

