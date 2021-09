PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Vermisste Person nach kräfte-intensivem Einsatz wohlbehalten aufgefunden +++

Bad Schwalbach (ots)

Die seit heute 16.30 Uhr vermisste 81-jährige Dame aus einer Pflegeeinrichtung in Heidenrod - Grebenroth konnte durch den Einsatz des Polizeihubschraubers in der Feldgemarkung von Grebenroth aufgefunden werden. Nach Überprüfung ihres Gesundheitszustandes konnte sie wohlbehalten in die Pflegeeinrichtung zurückgebracht werden. Bei der Suche nach der vermissten Person waren unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren Heidenrod, die Drohnenstaffel der FFW Taunusstein, die DRK Rettungshundestaffel des Rheingau - Taunus - Kreises, der Polizeihubschrauber aus Rheinland-Pfalz, Kräfte der Polizeiinspektion St. Goarshausen und mehrere Polizeistreifen der Polizeidirektion Rheingau - Taunus eingesetzt.

Blau, PHK

