Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach im Kinzigtal - Verfolgungsfahrt

Unfall

Haslach (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 00:20 Uhr konnte eine Streife des Polizeireviers Haslach einen hellen Opel Corsa im Stadtgebiet Haslach feststellen welcher durch seine rasante Fahrweise Aufmerksamkeit erregte. Beim Versuch, den Opel einer Kontrolle zu unterziehen, flüchtete dieser zunächst vor den Beamten. Hierbei kam es zu einer Verfolgungsfahrt im Bereich Haslach. Nach mehreren Kilometern konnte der Opel gestoppt werden. Hierbei kam es zum Unfall zwischen dem Opel des Flüchtigen und der Polizeistreife. Verletzt wurde niemand. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 EUR. Der Fahrer war alkoholisiert, weshalb bei ihm eine Blutprobe veranlasst und dessen Führerschein einbehalten wurde. Verkehrsteilnehmer, welche im Rahmen der Verfolgungsfahrt möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst der Polizei Offenburg unter der Telefonnummer 0781-21-4200 zu melden.

