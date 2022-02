Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mehrere Straftaten durch Jugendliche begangen

Rastatt (ots)

Ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger müssen sich womöglich wegen gleich mehrerer Delikte gegenüber der Justiz verantworten, die durch sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Rastatt verübt worden sein sollen. Zunächst sollen offenbar die beiden Jugendlichen gegen 23:40 Uhr das Gelände einer Tankstelle am Richard-Wagner-Ring betreten haben und mittels eines Hammers zwei Rollcontainer vor dem Eingang aufgebrochen haben. Aus diesen wurden durch sie mehrere Flaschen Motoröl im Wert von circa 200 Euro entwendet und auf einem nahegelegen Rad- und Fußgängerweg ausgeleert. Auch ein Solarstrahler im Wert von 20 Euro wurde aus einem dortigen Gartengrundstück von den beiden mutmaßlichen Tatverdächtigen entfernt. Sämtliches Diebesgut konnte später durch die Beamten auf einer in der Nähe anliegenden Grünfläche festgestellt werden. Beide Personen traten nach Mitternacht erneut in Erscheinung. Hierbei konnten sie durch mehrere Streifen nach einer kurzen Verfolgungsfahrt entlang der Plittersdorfer Straße und einem Feldweg auf einem gestohlenen Motorroller von mehreren Streifen gegen 1 Uhr gestoppt werden. Für das Fahren mit dem Roller konnte der 18-jährige Fahrer den Beamten keine gültige Fahrerlaubnis nachweisen. Im Zusammenhang mit der Kontrolle konnten auch mehrere Gramm Cannabis aufgefunden werden. Ein Drogentest beim Fahrer verlief hingegen positiv auf Kokain. Nach derzeitigen Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Rastatt kann davon ausgegangen werden, dass die genannten Delikte unter anderem aufgrund der Beschreibung der Tatverdächtigen, sowie der örtlichen und zeitlichen Nähe in Zusammenhang zu bringen sind. Die Personen erwarten nun die entsprechenden Anzeigen.

