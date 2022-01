Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 31.12.21 - 02.01.22 ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Stadt und Landkreis - Das Silvesterwochenende verlief größtenteils ruhig. Das Abbrennen von Feuerwerk innerhalb der Verbotszonen wurde, bis auf wenige Ausnahmen, unterlassen. Vereinzelt wurden Briefkästen oder andere Gegenstände mittels Pyrotechnik beschädigt.

Lüneburg - Unbekannte brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Waschstraße in der Lise-Meitner-Str. ein. Entwendet wurde augenscheinlich nichts.

Lüneburg - Zu einem Einbruch in die Turnhalle der Schule am Hasenburger Berg kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt. Die Polizei stellte in unmittelbarer Nähe mehrere Tatverdächtige fest. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Adendorf / Kirchgellersen - Anwohner der Dorfstraße in Adendorf wurden am frühen Samstagmorgen durch einen lauten Knall geweckt. Unbekannte hatten einen Zigarettenautomaten gesprengt und flüchteten anschließend. Ob Zigaretten oder Bargeld aus dem Automat entwendet wurden, steht bislang nicht fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Ebenfalls am Samstagmorgen wurde ein Zigarettenautomat in der Straße Im Dorfe in Kirchgellersen gesprengt. Dieser wurde hierbei massiv beschädigt.

Lüneburg - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Bereich der Yorckstraße von diversen Pkw Kennzeichen entwendet. Hinweise hierzu nimmt die Polizei unter Tel.: 04131-83062215 entgegen.

Lüneburg - Zu einer Körperverletzung kam es am frühen Samstagmorgen in der Straße Am Stintmarkt. Weil sich das eigentliche Opfer nicht beruhigen ließ und den eingesetzten Beamten gegenüber immer aggressiver wurde, erhielt der Mann an seinem 29. Geburtstag zunächst einen Platzverweis und wurde anschließend dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Bleckede - Vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung stürzte ein 56-jähriger Mann am Samstagmorgen in der Lüneburger Straße vom Fahrrad. Die Polizei stellte einen Alkoholwert von 2,14 Promille fest. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Adendorf - Die Polizei ermittelt gegen einen 66-jährigen Mann, der im Verdacht steht, am Samstagnachmittag im Bardowicker Weg mit seinem Pkw gegen eine Laterne gefahren zu sein. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte die Polizei den Mann kurz darauf kontrollieren. Es stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Medikamenten stand und auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Lüneburg - Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs verlor ein 21-jähriger Mann am späten Samstagabend auf der Ostumgehung in Höhe der Anschlussstelle Kaltenmoor die Kontrolle über seinen Pkw. Der Pkw geriet in den Grünstreifen und überschlug sich anschließend mehrfach. Der augenscheinlich unverletzte Fahrer wurde zur weiteren Untersuchung ins Klinikum gebracht.

Lüneburg - Am Sonntag, gegen 02:00 Uhr, musste die Feuerwehr eine brennende Mülltonne im Bereich des St.-Stephanus-Platzes löschen. Unbekannte hatten diese angezündet. Hinweise hierzu nimmt die Polizei unter Tel.: 04131-83062215 entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Böllerwurf

Nachdem ein Kind (8) Jahre aus dem Amt Neuhaus in der Silvesternacht gegen 23:15 Uhr einen Böller in Richtung eines Nachbarn (57) geworfen hat, bekam es einen Tritt. Das rief den Opa (59) des Kindes auf den Plan. Im weiteren Verlauf schlugen die beiden alkoholisierten Erwachsenen aufeinander ein. Am Ende musste einer sogar ins Krankenhaus. Die Vorbildfunktion wurde hier stark verfehlt.

Drogen nach Ruhestörung

Im Rahmen einer Ruhestörung durchsuchte die Polizei am Neujahrsmorgen, gegen 03:30 Uhr, eine Wohnung von Heranwachsenden (19) bei Lübbow. Hier wurden geringe Mengen Amphetamin, Marihuana, Cannabispflanzen und eine illegale Waffe sichergestellt. Laute Musik kann teuer werden.

Betrunken auf Drogen und ohne Führerschein Gleich zwei Mal musste die Polizei aus Lüchow die EJK zwecks Blutentnahme am Sonntagnachmittag aufsuchen. Zunächst wurde ein 28. jähriger Autofahrer ohne Führerschein unter dem Einfluss von Drogen erwischt und kurz darauf eine 36. jährige mit ihrem Pkw betrunken (2,96 Promille) und auf Drogen (Amphetamin). Nun hat sie auch keinen Führerschein mehr. Frohes Neues Jahr.

Uelzen

Treckerbrand

Am Samstag, gegen 19:42 Uhr, kam es in Bad Bodenteich, Am Heuberg, aus ungeklärter Ursache zum Brand eines Traktors unter einem Schleppdach. Der Traktor brannte komplett aus. Teile des Metalldachs wurden durch die Flammen beschädigt. Es entsteht Gebäudeschaden. Schafe, die sich ebenfalls unter dem Schleppdach befanden können durch die Eigentümer gerettet werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Trunkenheit im Verkehr

Ein 36-jähriger Mann führt am Samstag, gegen 07:25 Uhr, in Uelzen, Am Taterhof, alkoholisiert einen PKW im öffentlichen Verkehrsraum. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,21 Promille. Eine Blutprobewurde durchgeführt. Der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Am Samstag, gegen 13:05 Uhr, führte eine 39-jährige Frau einen PKW alkoholisiert auf der Bundesstraße 4. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Ebenfalls am Samstag, gegen 11:45 Uhr, führte ein 46-jähriger Mann einen PKW alkoholisiert in Uelzen, Ludwig-Erhard-Straße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0, 61 Promille. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, gegen 03:20 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem VW Golf die Kreisstraße aus Vinstedt kommend in Richtung Ebstorf. Nach Zeugenangaben überfuhrt er mit überhöhter Geschwindigkeit den dortigen Kreisverkehr und kommt erst nach ca. 100m zum Stehen. Vor Eintreffen der Polizei flüchtet der Fahrer fußläufig vom Unfallort und kann im Nachhinein nicht mehr festgestellt werden. Ein 20-jähriger Mann meldete sich dann am späten Samstagnachmittag und gab an der verantwortliche Fahrzeugführer gewesen zu sein.

Sachbeschädigungen

In der Nacht zu Neujahr wurde in Bad Bevensen, Medinger Feld, ein Briefkasten an einem Privathaus durch einen Böller gesprengt.

In der Kaiserstraße wurde ein PKW durch Böllerwürfe beschädigt.

In Stoetze, Hauptstraße, wurde ein Zigarettenautomat gesprengt.

In Uelzen, Hauenriede wurde die Heckscheibe eines Chevrolets, Matiz, auf unbekannte Weise eingeschlagen.

Am Riestedter Ring wurde gegen 21:45 Uhr durch Unbekannte der Briefkasten der Meldenden gesprengt. Durch die Sprengung schlägt ein Bruchstück von dem Briefkasten gegen eine Fensterscheibe des Wohnhauses und beschädigt diese.

Gefährliche Körperverletzung

Ein 20-jähriger Mann sucht am Sonntag, gegen 02:08 Uhr, die Wohnung eines 45-jährigen in Uelzen, Bohldamm, auf, um diesen auf seinen ruhenstörenden Lärm aufmerksam zu machen. Hierbei bedroht der Beschuldigte das Opfer plötzlich mit einem Messer und verletzt das Opfer nach verbalen Streitigkeiten an der Hand. Der Beschuldigte ist stark alkoholisiert und wird in Gewahrsam genommen.

Körperverletzung

Am Samstag, gegen 05:35 Uhr, wurde in Uelzen, Schnellenmarkt, eine Körperverletzung gemeldet. Einem 18-jährigen Mann wurde eine "Kopfnuss" durch einen unbekannten Täter gegeben und verletzte ihn an der Nase. Zu dem Täter könne das Opfer nicht viel sagen. Dieser ist nicht mehr vor Ort. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,1 Promille.

Wohnungsbrand

Am Sonntag, gegen 02:46 Uhr, kommt es zu einem Brand eines Mehrparteienhauses in Uelzen, Bergstraße. Das Feuer entstand in einer Erdgeschoßwohnung. Die Feuerwehr musste Bewohner der oberen Etagen mittels Drehleiter bergen. Drei Bewohner wurden aufgrund Rauchgasvergiftung in das Klinikum verbracht. Da das Haus nicht bewohnbar ist wurden vier Personen in einem Hotel untergebracht. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

