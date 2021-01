Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B 10

Korntal-Münchingen: Pkw-Lenker von Unfallstelle geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 15.00 Uhr auf der Bundesstraße 10 ereignete. Von Vaihingen an der Enz kommend in Richtung Stuttgart bremste ein 42-Jähriger, der am Steuer eines Mercedes Sprinter saß, auf Höhe des Einfädelungsstreifen Münchingen ab, um das Einfahren von zwei Verkehrsteilnehmern auf die B 10 zu ermöglichen. Dies erkannte ein nachfolgender 28 Jahre alter Lkw-Fahrer mutmaßlich zu spät und fuhr mit seinem Renault Master auf den Mercedes auf. Ein dahinter fahrender noch unbekannter Autofahrer bemerkte die Situation ebenfalls nicht rechtzeitig und krachte in das Fahrzeugheck des Renault. Ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern, setzte der Unbekannte anschließend seine Fahrt fort. Die beiden anderen Fahrzeuge blieben trotz Schäden noch fahrbereit. Darüber hinaus wurde im Zuge der Unfallaufnahme festgestellt, dass der 28-Jährige vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Diesbezüglich musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Zu dem unbekannten Pkw ist derzeit nichts weiter bekannt, außer dass der Wagen an der Fahrzeugfront beschädigt sein müsste. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Autofahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell