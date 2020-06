POL-OH: Pressemeldung der Pst. Bad Hersfeld

Polizeipräsidium Osthessen

Bad Hersfeld - Am Samstagnachmittag, gg. 14.55 Uhr, kam beim Linksabbiegen von der Meisebacher Straße in die Simone-Haune-Straße eine 50jährige Fahrradfahrerin aus Bad Hersfeld zu Fall. Unfallursächlich dürfte die regennasse Fahrbahn gewesen sein. Durch den Sturz erlitt sie Prellungen am Körper. Der Sachschaden am Fahrrad beträgt ca. EUR 100,-.

