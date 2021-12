Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Suhlendorf - Schwerer Verkehrsunfall auf der B71 - Fahrzeugführer schwer verletzt ++ Lüneburg - Ladendetektiv erwischt Diebin ++ Bad Bevensen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 29.12.2021

Lüneburg

Lüneburg - Ladendetektiv erwischt Diebin - weiteres Diebesgut aufgefunden

Am Nachmittag des 28.12. kam es in einer Drogerie in der Grapengießerstraße zu einem Ladendiebstahl. Eine 16-Jährige wurde durch den Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie mehrere Parfums aus der Auslage nahm und diese in ihre Jacke steckte. Durch die alarmierte Polizei konnten weitere Parfums im Wert von mehreren hundert Euro aus einem anderen Geschäft im Rucksack der Jugendlichen aufgefunden werden.

Vögelsen - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenhinweise

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es zwischen dem 27.12., 20:00 Uhr, und dem 28.12., 18:15 Uhr im Anemonenweg. Unbekannte drangen über eine Kellertür in das Objekt ein und entwendeten aus Kartons diverse Wertgegenstände. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüneburg - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Zu einer gefährlichen Situation mit einem Pkw kam es am Morgen des 28.12. in der Reitenden-Diener-Straße. Ein 43-jähriger Lüneburger fuhr mit seinem Pkw VW, vermutlich aus Wut gegenüber Mitarbeitern des Ordnungsamtes, auf diese zu, sodass die beiden Mitarbeiter zur Seite springen mussten, um eine Kollision mit dem Fahrzeug zu vermeiden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Lüneburg - Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr - Führerschein bereits entzogen

Bei einer Kontrolle am Vormittag des 28.12. konnte festgestellt werden, dass ein 22-Jähriger seinen Pkw Audi in der Bleckeder Landstraße unter Alkoholeinfluss führte. Ein Atemalkoholtest ergab an dem Morgen mehr als zwei Promille. Der 22-Jährige war nicht mal mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis, diese wurde ihm aufgrund einer gleichgelagerten Straftat bereits entzogen.

Lüneburg - Geldbörsendiebstahl aus dem Einkaufswagen

Unbekannte entwendeten am Vormittag des 29.12. einem 75-jährigen Lüneburger beim Einkaufen in einem Supermarkt Am Alten Eisenwerk die Geldbörse. Diese befand sich mit dem Mobiltelefon unbeaufsichtigt im Einkaufswagen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Lüneburg - Schüsse auf Glasscheiben - Zeugenhinweise

Unbekannte beschädigten zwischen dem 28.12., 16:00 Uhr und dem 29.12., 07:00 Uhr insgesamt vier Glasscheiben der Mensa der Berufsbildenden Schulen Am Schwalbenberg. Durch die Polizei wurde festgestellt, dass die Beschädigungen vermutlich durch Schüsse auf die Glasscheiben verursacht wurden. Hierbei wurde jeweils das äußere Glas der doppelwandigen Scheiben durchdrungen. Der Sachschaden liegt bei 1500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Alkoholisierter Ehemann wird handgreiflich - Wegweisung erfolgt

Zu einer häuslichen Gewalt kam es am Nachmittag des 28.12. Ein 42-jähriger alkoholisierter Mann geriet mit seiner Frau in einen Streit und schubste sie in dem Zuge. Der erwachsene Sohn der Familie eilte seiner Mutter zur Hilfe und wurde ebenfalls durch den Vater geschlagen. Mutter und Sohn wurden bei der Auseinandersetzung nicht verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 42-Jährigen ergab über drei Promille. Dieser erhielt durch die Polizei eine Wegweisung von zehn Tagen aus der gemeinsamen Wohnung.

Lüchow - Geldbörsendiebstahl beim Einräumen der Einkäufe

Zu einem dreisten Diebstahl kam es am Morgen des 29.12. gegen 08:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Drawehner Straße. Ein bisher unbekannter Täter entwendete die in der Handtasche einer 73-Jährigen befindliche Geldbörse. Die Handtasche befand sich am Einkaufswagen, während die 73-Jährige gerade ihre Einkäufe in den Pkw einlud. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Uelzen

Suhlendorf - Schwerer Verkehrsunfall auf der B71 - Fahrzeugführer schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 29.12. gegen 11:00 Uhr auf der Bundesstraße 71 zwischen Suhlendorf und Wellendorf. Eine 24-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw VW beabsichtigte nach ersten Erkenntnissen von Batensen kommend nach rechts Richtung Wellendorf auf die B71 aufzufahren. Beim Auffahren übersah sie den von rechts kommenden und im Überholvorgang befindlichen 39-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw VW, sodass es zur Kollision kam. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall teils schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden von gut 8.000 Euro. Für die Räumarbeiten und die Absperrung während der Unfallaufnahme waren die Feuerwehr Rosche und Suhlendorf im Einsatz. Die Fahrbahn musste für die Aufnahme teils voll gesperrt werden.

Uelzen - Alkoholisierter Räuber

Zu einem Raub kam es in der Nacht zum 29.12. gegen 00:10 Uhr in der Alewinstraße. Ein 34-jähriger Uelzener schubste einen 21-Jährigen und entriss diesem seine mitgeführte Sporttasche. Das Opfer verfolgte den Täter daraufhin und bat weitere Personen um Hilfe. Durch die alarmierte Polizei konnte der Täter gestellt werden. Das Opfer wurde durch das Schubsen nicht verletzt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 34-jährigen Täter ergab fast zwei Promille. Bei der Durchsuchung wurde durch die Polizei zudem ein Taschenmesser aufgefunden. Die Ermittlungen zu dem Raub dauern an.

Uelzen - Sachbeschädigung durch Unbekannte - Zeugenhinweise

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Abend des 28.12. gegen 19:40 Uhr in der Straße Am Feldgraben. Unbekannte nahmen vermutlich die vor dem Hauseingang stehende Laterne aus Metall und Glas an sich um damit die Haustür zu beschädigen. Sowohl die Laterne, als auch die Haustür wurden beschädigt. Der Schaden liegt bei einigen hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Bad Bevensen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 28.12. gegen 12:30 Uhr in der Röbbeler Straße. Der 41-jährige Fahrer eines VW Kleintransporters beabsichtigte den Parkplatz eines Supermarktes zu verlassen. Hierbei übersah der 41-Jährige eine auf dem Radweg fahrende 84-jährige Pedelec-Fahrerin. Diese stürzte aufgrund des Zusammenstoßes und wurde leicht verletzt. Am Pkw und am Pedelec entstand leichter Sachschaden. Ein Atemalkoholtest bei dem 41-Jährigen ergab einen Wert von mehr als 0,3 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Uelzen - Gast kann sich nicht benehmen - Körperverletzung in der Kneipe

In einer Kneipe an der Lüneburger Straße kam es am Abend des 28.12. zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen. Ein 42-Jähriger beleidigte einen weiteren 49-Jährigen Gast und schlug diesen unter anderem mit der Hand ins Gesicht. Der Gast wurde hierbei leicht verletzt. Zudem zerstörte der 42-Jährige ein Bierglas auf dem Tresen. Ihn erwarten nun Strafverfahren.

