Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen, Lkrs. RW) Baggerfahrer bei Arbeiten schwer verletzt

Bösingen-Herrenzimmern (ots)

Bei Arbeiten mit einem Bagger ist ein 60-jähriger Arbeiter am Donnerstagmorgen in der Daimlerstraße schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 7 Uhr mit seinem Radbagger dabei, Schrottmaterial zu verdichten, als sich aus noch unbekannten Gründen plötzlich eine tonnenschwere Stahlplatte an dem Greifarm des Baggers löste. Der Baggerarm schlug deswegen zurück gegen die Fahrerkabine und verletzte den Mann am Rücken. Die Feuerwehr Herrenzimmern rückte mit neun Einsatzkräften zur Bergung an die Unfallstelle. Notarzt und Rettungsdienst kamen ebenfalls mit starken Kräften vor Ort. Die Staatsanwaltschaft Rottweil hat zur Untersuchung des Unfalls einen Sachverständigen beauftragt. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell