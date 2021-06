Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Zaubertrick aufgesessen - 25EUR weg

Grünstadt, Friedrich-Ebert-Straße (Bahnhof) - 21.06.2021, 14:00 Uhr (ots)

Ein 26-jähriger Geschädigter informierte die Polizei, nachdem er am Bahnhof Grünstadt einem Zaubertrick aufgesessen war. Ein unbekannter "Zauberer" erbat sich vom Geschädigten einen 5EUR-Schein und verbrannte diesen vor seinen Augen. Um den Geldschein wieder her zu zaubern verlangte der Täter einen 20EUR-Schein. Als der Geschädigte diesen aushändigte, rannte der Täter los und entkam in einem Zug nach Monsheim. Fahndungsmaßnahmen bleiben erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell