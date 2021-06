Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Motorradfahrer bei Sturz verletzt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 21.06.2021, gegen 13:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 37, zwischen Frankenstein und Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Krad-Fahrer. Ein 32-Jähriger befuhr mit seiner roten BMW XR die B37 von Frankenstein kommend in Richtung Bad Dürkheim. In einer Linkskurve verlor er, wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Motorrad, stieß rechts gegen die Leitplanke und schlitterte mit seinem Krad noch etwa 100 Meter an der Leitplanke entlang, bis er zum Stillstand kam. Dabei zog sich der Motorradfahrer mehrere Schürfwunden und Prellungen am ganzen Körper zu. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Er wurde durch das DRK behandelt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Am seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von 9000 Euro. Die B37 musste für die Dauer der Unfallaufnahme 50 Minuten für beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Die Polizei Bad Dürkheim sucht Zeugen die den Verkehrsunfall möglicherweise beobachtet haben und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

