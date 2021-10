Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Leergut verloren

Stuttgart-Degerloch (ots)

Ein Lastwagen hat am Donnerstag (07.10.2021) in der Jahnstraße Leergut verloren. Der 60 Jahre alte Fahrer des Iveco fuhr gegen 11.10 Uhr von einem Parkplatz im Bereich des dortigen Stadions nach links in die Jahnstraße. Dabei fielen insgesamt elf Weinkisten von der Ladefläche. Ersten Ermittlungen zufolge war die Ladebordwand nicht richtig gesichert. Während der Aufräumarbeiten, bei der eine Kehrmaschine eingesetzt war, leiteten die Beamten den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.

