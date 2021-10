Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdieb erbeutet Handy - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwoch (06.10.2021) in der Königstraße einen 35-jährigen Mann bestohlen. Der Unbekannte fragte den Passanten gegen 14.25 Uhr zunächst nach Kleingeld, was der Geschädigte ablehnte. Daraufhin soll der Unbekannte den 35-Jährigen angerempelt und dabei das Handy aus der rechten Jackentasche gestohlen haben. Der Täter soll zirka 45 Jahre alt, schlank und 160 bis 165 Zentimeter groß sein. Seine dunkelbraunen Haare sollen etwa fünf Zentimeter lang sein. Bei der Tat soll er eine blaue Schirmmütze getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell