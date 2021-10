Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zeuge beobachtet mutmaßliche Unfallflucht - geschädigter dunkler Pkw gesucht!

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 27.10.2021, hat ein Zeuge eine mutmaßliche Unfallflucht auf dem Parkplatz vor der Hochrheinsporthalle in der Waldtorstraße in WT-Waldshut beobachtet. Die Unfallzeit dürfte zwischen 11:30 Uhr und 13:40 Uhr gelegen sein. Wie der Zeuge mitteilte, sei ein Seat beim Vorwärtsausparken gegen einen dunklen Pkw, möglicherweise einen Opel, gestoßen. Die Fahrerin des Seat sei, ohne sich um den Schaden zu kümmern, weitergefahren. Beide Fahrzeuge müssten hinten rechts beschädigt sein. Die 20-jährige Seat-Fahrerin konnte ermittelt werden. Ihr Auto wies eine frische Beschädigung auf. Allerdings konnte der geschädigte dunkle Pkw nicht mehr festgestellt werden. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet den Besitzer, sich zu melden (Kontakt 07751 8316-0).

