POL-FR: Landkreis Emmendingen: Telefonkartenbetrug zum Nachteil eines Tankstellenshops - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Am Mittwochmorgen, 27.10.2021, meldete sich eine Unbekannte - wie es sich später noch zeigen sollte - in betrügerischer Absicht telefonisch in einem Tankstellenverkaufsshop im Landkreis Emmendingen.

Sie vermittelte unter Vorspiegelung falscher Tatsachen ihrem Gegenüber am Telefon den Eindruck, als müsse sie eine legitime Überprüfung im Namen einer renommierten Firma durchführen.

Sie forderte auf, an verschiedenen Telefonkarten die aufgedruckten Codes "freizurubbeln" und ihr zur Prüfung durchzugeben. Im Verlaufe des Gesprächs schöpfte die angerufene Person Verdacht, was schlussendlich dazu führte, dass die Betrügerin auflegte.

Da nicht auszuschließen ist, dass sich weitere Betrugsversuche mit derselben Masche ereignen, mahnt die Polizei insbesondere Mitarbeitende im Handel zu besonderer Vorsicht.

