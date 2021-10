Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Forchheim: Alkoholisierter Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt von Unfallstelle

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, den 27.10.2021 gegen 05:55 Uhr befuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die Landstraße von Endingen in Richtung Forchheim.

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers und seiner Alkoholisierung kam der Beschuldigte am Ortseingang Forchheim nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte anschließend nach rechts in eine dort angrenzende Grundstückseinfriedung. Der Pkw kam folglich in einer Hofeinfahrt auf der Fahrerseite zum Liegen.

Nachdem eine Verkehrsteilnehmerin und der Hauseigentümer hinzukamen, stellten sie fest, dass der Fahrzeugführer offensichtlich alkoholisiert war. Der Verunfallte wollte daraufhin, dass der Unfall ohne die Polizei aufgenommen wird. Nachdem dies verneint wurde, entfernte sich der Beschuldigte fußläufig von der Unfallstelle, konnte aber kurze Zeit später im Bereich Riegel-Bahlingen angetroffen werden.

Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

sz

