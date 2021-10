Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Mit Heu beladener Anhänger gerät in Brand

Freiburg (ots)

Auf der B 314 bei Stühlingen-Grimmelshofen ist am Donnerstagmorgen, 28.10.2021, ein mit Heu beladener Anhänger in Brand geraten. Gegen 05:00 Uhr war der 25-jährige Lkw-Fahrer auf das Feuer aufmerksam geworden. Er suchte eine geeignete Örtlichkeit abseits der Bundesstraße beim Steinbruch auf und koppelte dort mit Unterstützung eines anderen Fahrers den brennenden Anhängern vom Zugfahrzeug ab. Die Feuerwehr Stühlingen rückte mit acht Fahrzeugen an. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den Morgen hinein. Die Ladung wurde komplett zerstört. Ihr Wert lag bei ca. 4500 Euro. Inwieweit auch der Anhänger durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist noch nicht bekannt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell