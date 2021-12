POL-LG: ++ Lüneburg - Einbruch in die Hanseschule Oedeme ++ Bienenbüttel - "Kreise im Schnee gezogen" - Polizei ermittelt wegen Nötigung im Straßenverkehr ++ Bad Bevensen - Impfausweis "ausgeliehen" ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 28.12.2021

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in die Hanseschule Oedeme - Zeugenhinweise

Zu einem Einbruch kam es im Laufe des vergangenen Wochenendes zwischen dem 24.12. und dem 27.12. in der Hanseschule Oedeme im Oedemer Weg. Bisher Unbekannte schlugen nach ersten Erkenntnissen Scheiben der alten Sporthalle ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. In den Umkleiden wurde unter anderem eine Dusche geflutet. Das genaue Diebesgut ist aktuell noch nicht bekannt. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Adendorf - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus - Zeugenhinweise

Zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es zwischen dem 22.12. und dem 27.12. in der Kastanienallee. Unbekannte versuchten über ein rückwärtig gelegenes Fenster in das Haus zu gelangen. Vermutlich wurden diese bei dem Vorhaben gestört und flüchteten ohne Diebesgut. Am Fenster entstand leichter Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Bardowick - Sachbeschädigung an mehreren Wohnwagen - Zeugenhinweise

Unbekannte beschädigten zwischen dem 24.12. und dem 27.12. insgesamt drei Wohnwagen in der Hamburger Landstraße. Die auf dem Firmengrundstück befindlichen Wohnwagen wurden mit silberner Farbe besprüht und so beschädigt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüneburg - Vandalismus in der Schule - Personen im Nahbereich angetroffen

In der Nacht zum 28.12. kam es gegen 01:15 Uhr zu einer Sachbeschädigung an der Turnhalle des Gymnasiums Oedeme im Oedemer Weg. Nach ersten Ermittlungen warfen Jugendliche mit einem Stein eine Scheibe der Turnhalle ein, öffneten im Objekt mehrere Schränke und entglasten eine weitere Tür. Zudem wurden Feuerlöscher entleert und der Feueralarm ausgelöst. Durch die alarmierte Polizei konnten im Nahbereich mehrere junge Männer angetroffen werden. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Einbruch in Geschäft - Dieb flüchtet - Zeugenhinweise

Zu einem Einbruch in ein Ladengeschäft kam es am 28.12. gegen 05:00 Uhr in der Salzstraße. Ein bisher unbekannter Täter schlug mit einem unbekannten Gegenstand die Schaufensterscheibe ein und entwendete nach Zeugenaussagen im Anschluss Gegenstände aus der Auslage. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Vögelsen - Brand einer Mülltonne - Die Polizei ermittelt

Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Mülltonne neben einer Garage am Morgen des 28.12. im Kiefernweg in Brand. Die Bewohnerin des angrenzenden Wohnhauses bemerkte den Brand selbstständig und alarmierte die Feuerwehr. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Vögelsen gelöscht. Der Sachschaden beträgt 5000 Euro. Bezüglich der Brandursache ermittelt die Polizei.

Lüneburg - Verkehrsunfall zum Nachteil eines Radfahrers

Zu einem Verkehrsunfall kam es am späten Nachmittag des 27.12. an der Einmündung Im Wendischen Dorfe / Reichenbachstraße. Der 49-jährige Fahrzeugführer eines Pkw VW beabsichtigte von der Straße Im Wendischen Dorfe nach rechts auf die Reichenbachstraße abzubiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden 22-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - mit Fahrrad auf winterglattem Radweg gestürzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 57 Jahre alter Radfahrer in den Morgenstunden des 28.12.21 in der Münzstraße. Der Mann war gegen 10:15 Uhr auf winterglatter Oberfläche fahrend gestürzt und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Dannenberg gebracht.

Lüchow - betrunkener Gast

Trotz mehrfacher Aufforderung wollte eine betrunkene 33-Jährige in den Abendstunden des 27.12.21 partout ein Restaurant in der Lange Straße nicht verlassen. Auch bei Eintreffen der alarmierten Polizei zeigte sich die Frau, bei der ein Alkoholwert von 2,2 Promille festgestellt wurde, äußerst uneinsichtig, beleidigte und trat nach den Polizeibeamten. Die Frau erwarten Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Lüchow - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht -

Im Vorbeifahren touchierte ein unbekannter Autofahrer in den späten Nachmittagsstunden des 22.12.21 gegen 17:30 Uhr im Plater Weg einen verkehrsbedingt wartenden Pkw Mercedes SLK. Die Fahrerin des Mercedes war im Plater Weg in Richtung Plate unterwegs und hatte auf Höhe des Hallenbades bei der dortigen Fahrbahnverengung verkehrsbedingt warten müssen. Der entgegenkommende Pkw, ein orange-farbender SUV mit einem Kfz-Kennzeichen aus "DAN" touchierte sie dann und fuhr weiter. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0 bzw. -354, entgegen.

Uelzen

Bienenbüttel - "Kreise im Schnee gezogen" - Polizei ermittelt wegen Nötigung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt die Polizei Bienenbüttel nach einem Vorfall in den späten Nachmittagsstunden des 23.12.21 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ladestraße. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte ein 21 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW gegen 17:30 Uhr im Schneematsch mit "durchdrehenden Rädern Schleifen und Kreise gedreht" und fuhr dabei auch mit "aufheulendem Motor" auf Passanten zu. Die Polizei ermittelt und bittet mögliche Zeugen oder auch betroffene Personen sich mit der Polizei Bienenbüttel unter Tel. 05823-95400-0, in Verbindung zu setzen.

Uelzen - "Auseinandersetzung" - mit Schreckschusswaffe geschossen und gedroht - Polizei ermittelt

Gegen einen 24 Jahre alten Uelzener ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den Abendstunden des 27.12.21 im Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße u.a. wegen Nötigung. Der junge Mann hatte nach einer körperlichen Auseinandersetzung gegen 20:30 Uhr zwei 20 und 25 Jahre alten Männer mit einer Schreckschusswaffe gedroht und dabei auch in die Luft geschossen. Er wollte damit die Klärung des Streites herbeiführen und die Personen abhalten, den Ort zu verlassen. Verletzt wurde niemand.

Zuvor hatten die beiden 20 und 25 Jahre alten Männer aus dem Landkreis Celle versucht einer anderen Person vermutlich das Handy wegzunehmen, so dass es zu einer verbalen und leichten körperlichen Auseinandersetzungen mit mehreren jungen Männer und Frauen im Eingangsbereich des Marktes kam. Die Polizei ermittelt.

Uelzen - Umhängetasche mit Wertsachen beim Einkauf gestohlen - Polizei mahnt: "Tragen Sie Ihre Wertsachen am Körper!" - Geldbörsen gehören nicht in den Einkaufswagen!

Die Umhängetasche samt Geldbörse und Handy stahlen Unbekannte in einem günstigen Augenblick in den Mittagsstunden des 27.12.21 in einem Einkaufsmarkt in der Bernhard-Nigebur-Straße. Ein 29-Jähriger hatte während des Einkaufs die Tasche gegen 13:50 Uhr in seinem Einkaufswagen deponiert. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

In diesem Zusammenhang mahnt die Polizei nochmals: "Seien Sie schlauer als die Klauer" und ...

"Tragen Sie Ihre Wertsachen (am besten in geschlossenen Innentaschen) am Körper!" Geldbörsen gehören nicht in den Einkaufswagen!

Bad Bevensen - Impfausweis "ausgeliehen" - Urkundenfälschung aufgedeckt

Zu einem kuriosen Sachverhalt kam es am Morgen des 17.12. in der Außengastronomie eines Bäckers in der Medinger Straße. Zwei polizeilich schon häufig in Erscheinung getretene Bad Bevensener wurden hinsichtlich ihres Impfstatus in der Außengastronomie von der Polizei Bad Bevensen kontrolliert. Hierbei legte ein 33-Jähriger einen Impfausweis ohne Deckblatt und somit ohne Namen vor und beteuerte, dass dieser ihm gehöre. Sein 47-Jähriger Kumpel wurde aufgefordert seinen Impfausweis nachzureichen, da er diesen nicht mitführte. Hierbei stellte sich heraus, dass der 47-Jährige seinen Impfausweis seinem Kumpel "ausgeliehen" habe. Er wisse gar nicht, ob dieser geimpft sei. Der 33-Jährige reichte dann, um keinen Verstoß zu kassieren, ein Testzertifikat seines Arbeitsgebers nach. Nach Ermittlungen durch die Polizei Bad Bevensen war das Zertifikat auch noch gefälscht. Die Beiden erwarten nun einige Strafverfahren.

Uelzen - Schaufenster von Reisebüro beschädigt

Die Fensterscheibe eines Reisebüros in der Ringstraße beschädigten Unbekannte in den Nachtstunden zum 28.12.21 gegen 00:45 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - mit E-Scooter unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 30 Jahre alten Uelzener mit einem E-Scooter stoppten Polizeibeamte in den späten Abendstunden des 27.1.221 in der Bernhard-Nigebur-Straße. Bei der Kontrolle des jungen Mannes stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

