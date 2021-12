Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Süd: Kollision im Kreuzungsbereich - zwei Leichtverletzte

Heidelberg-Süd (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr bog eine 20-jährige Frau mit ihrem Audi vom Diebsweg in den Baumschulenweg ab. Dabei übersah die Audi-Fahrerin einen ihr entgegenkommenden 52-jährigen Ford-Fahrer, wodurch es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Die 20-jährige Frau und ihre Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Der Ford-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt 15.000 Euro.

