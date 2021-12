Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ volltrunken unterwegs - mit 3,4 Promille verunfallt -> Verkehrsunfallort gesucht - Zeugenhinweise ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++ Täter hinterlässt sein Rad ++

Lüneburg (ots)

Presse - 23.12.2021 ++

Lüneburg

Lüneburg - Diebstahlssicherung ausgelöst

Zu einem Diebstahl von Parfüm kam es am frühen Abend des 22.12. in einem Geschäft in der Großen Bäckerstraße. Ein 15-Jähriger nahm ein Parfüm aus den Verkaufsräumen mit in das Untergeschoss und steckte dies dann in seine Jackentasche. Im Erdgeschoss versuchte der 15-Jährige das Geschäft zu verlassen, dabei löste jedoch die Diebstahlssicherung aus. Den 15-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.

Lüneburg - Diebstahl aus einem Imbisswagen - Zeugenhinweise

Unbekannte brachen zwischen dem 20.12. und dem 22.12. einen geparkten Imbisswagen in der Universitätsallee auf. Bei Eintreffen des Eigentümers stand die Tür offen und das Vorhängeschloss fehlte. Beim Diebesgut handelt es sich um mehrere Getränkedosen. Eine Spurensicherung an dem Wagen wurde durchgeführt. Es entstand ein geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg / Melbeck - Verkehrsunfallort gesucht - Zeugenhinweise

Nach einer gemeldeten Trunkenheitsfahrt (siehe auch Presse Uelzen/ Bad Bevensen) konnte im Bereich Bad Bevensen am 22.12. gegen 18:15 Uhr ein 57-jähriger Lüneburger festgestellt werden, welcher offensichtlich mit seinem Pkw Mercedes unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Dieser touchierte mit seinem Pkw unter anderem einige Verkehrsschilder. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 3 Promille. Der Pkw wies jedoch einige weitere offensichtlich frische Beschädigungen auf, welche nicht von den Verkehrsschildern herrühren. Gegebenenfalls ist es bereits auf der B4 zwischen Lüneburg und Bad Bevensen oder gegebenenfalls im Bereich Rettmer/Häcklingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 57-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden am Pkw liegt bei 15.000 Euro. Hinweise bezüglich eines Verkehrsunfallortes nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-976550, entgegen.

Adendorf - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenhinweise

Zu einem Einbruch kam es zwischen dem 21.12., 18:00 Uhr, und dem 22.12., 16:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Holunderweg. Unbekannte gelangten über ein Fenster in das Haus. Im Objekt wurden diverse Räume durchsucht und unter anderem Schmuck entwendet. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Lüneburg - Weiterer Einbruch in Einfamilienhaus - Hinweise

Zu einem weiteren Einbruch kam es am 22.12. zwischen 16:15 Uhr und 17:15 Uhr in ein Einfamilienhaus Im Redder. Unbekannte hebelten ein Fenster auf und gelangten in das Haus. Dort wurden die Räume durchsucht und ebenfalls Schmuck entwendet. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Unbekannter schlägt Pkw Scheibe ein und hinterlässt sein Rad - Zeugenhinweise

Zu einem Diebstahl aus einem Pkw kam es am Nachmittag des 22.12. gegen 15:00 Uhr in der Lauensteinstraße. Ein bisher unbekannter Täter lehnte zunächst sein Fahrrad neben einen geparkten Pkw Skoda. Anschließend schlug der Täter die Scheibe der Fahrerseite ein und griff in das Fahrzeug. Dies wurde durch den Eigentümer des Pkw gehört und dieser schrie den Täter daraufhin aus der Ferne an. Dieser flüchtete fußläufig und hinterließ sein Fahrrad. Dies wurde durch die Polizei sichergestellt. Der Täter erbeutete eine geringe Menge Bargeld. Der Sachschaden liegt bei gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Die Polizei kontrolliert ...

Im Laufe des 22.12. wurden wieder diverse Kontrollen zur Einhaltung der geltenden Corona-Regeln durchgeführt. Im Bereich der Lüneburger Innenstadt wurden über 70 Personen bezüglich der fehlenden Mund-Nasen-Bedeckung angesprochen. Außerdem wurde den Beamten ein ärztliches Attest mit augenscheinlich ungenügenden Angaben ausgehändigt, welches nun auf seine Gültigkeit geprüft wird.

Lüchow-Dannenberg

Bergen (Dumme) - Laubhaufen brennt - Seitenwand von Holzschuppen beschädigt

Zu einem Brand eines Laubhaufens auf einem Grundstück in der Berliner Straße kam es in den Mittagsstunden des 22.12.21 aus ungeklärter Ursache. Dabei griff gegen 13:00 Uhr das Feuer auch auf eine Seitenwand eines Holzschuppens über, so dass Sachschaden entstand. Das Feuer wurde gelöscht.

Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 34 Jahre alten Fahrer eines Pkw Seat Ibiza stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 23.12.21 in der Georgstraße. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region gegen 01:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem gegen 01:30 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Kokain und THC verlief positiv. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüchow - gegen offenstehende Fahrzeugtür ge- und weitergefahren - Polizei ermittelt

Gegen die offenstehende linke hintere Fahrzeugtür eines geparkten Pkw Nissan Juke fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer in den Nachmittagsstunden des 21.21.21 auf einem Parkplatz in der Lange Straße. Dabei soll es sich um einen älteren blauen Pkw Mercedes gehandelt haben. Der Fahrzeugführer stoppte kurz, fuhr dann jedoch weiter. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0 bzw. 354, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen - volltrunken unterwegs - mit 3,4 Promille verunfallt

Ein volltrunkener 57 Jahre alter Fahrer eines Pkw Daimler verunfallte in den frühen Abendstunden des 22.12.21 auf der Bundesstraße 4. Der Mann aus der Landkreis Lüneburg war gegen 18:15 Uhr nach links von der Fahrbahn abgekommen und touchierte anschließend mehrere Verkehrsschilder. Der 57-Jährige, bei dem ein Alkoholwert von 3,4 Promille festgestellt, erlitt leichte Verletzungen. Er wurde ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.000 Euro. Der Pkw wies jedoch einige weitere offensichtlich frische Beschädigungen auf, welche nicht von den Verkehrsschildern herrühren. Gegebenenfalls ist es bereits auf der Bundesstraße 4 zwischen Lüneburg und Bad Bevensen oder gegebenenfalls im Bereich Rettmer/Häcklingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Hinweise bezüglich eines Verkehrsunfallortes nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-976550, entgegen.

Wrestedt, OT. Niendorf - Scheibe von Vereinsheim eingeworfen

Die Fensterscheibe des Vereinsheim Niendorf/Halligdorf im Stederdorfer Weg warfen Unbekannte im Zeitraum vom 19. bis 22.12.21 mit einem Stein ein. Ein Einbruch scheiterte. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

