Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.09.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Erneut Mülleimer und Container angezündet

Brennende Mülleimer und Müllcontainer beschäftigen derzeit die Polizei Heilbronn. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zündeten Unbekannte zwei Mülleimer und drei Müllcontainer in der Heilbronner Innenstadt an. Nachdem, wie berichtet (Pressemitteilung vom 29.09.2021) auf dem Schulhof eines Gymnasiums in der Heilbronner Karlstraße bereits am Dienstagabend zwei Mülleimer in Brand gesetzt worden waren, folgten jetzt drei Müllcontainer. Außerdem wurden der Mülleimer einer S-Bahnhaltestelle in der Moltkestraße und ein Müllbehälter in der Kaiserstraße angezündet. Die neuerlichen Vorfälle ereigneten sich zwischen 21.45 und 0.30 Uhr. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte die jeweiligen Brandstellen. Es ist vermutlich davon auszugehen, dass die Brände in Zusammenhang stehen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Neckarsulm: Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

An einem in Neckarsulm geparkten Pkw entstand am Mittwochmittag Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Besitzerin hatte ihren VW kurz vor 13 Uhr in der Ulmer Straße geparkt. Als sie gegen 14.45 Uhr wieder zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie fest, dass ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den Kotflügel ihres Golfs hinten links beschädigt hatte. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, um den hinterlassenen Schaden kümmerte er sich offensichtlich nicht. Das Polizeirevier Neckarsulm bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07132 93710.

Stebbach: In Gemeindehalle eingebrochen

In die Gemeindehalle von Stebbach brach ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein. Dieser wuchtete mit einem Werkzeug die Haupteingangstüre der Gemeindehalle im Jahnweg auf. Im Inneren der Halle begab er sich offensichtlich in die Küche, wurde dort aber eventuell gestört. Entwendet wurde nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter Telefon 07262 60950 entgegen.

Böckingen: Geparkten Pkw gestreift und geflüchtet - Zeugen gesucht

In der Zeit von Sonntagabend bis Mittwochmorgen wurde in Böckingen ein geparkter Pkw gestreift. Der Besitzer hatte seinen Mercedes gegen 22 Uhr in der Ludwigsburger Straße geparkt. Als er nach drei Tagen wieder zurückkam, stellte er fest, dass ein anderes Fahrzeug seinen Pkw beim Vorbeifahren gestreift und beschädigt hatte. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, um den hinterlassenen Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro kümmerte er sich offensichtlich nicht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Schwaigern: Hühnerdiebstahl

Sieben Hühner verschwanden am Montag aus einem Gehege in Schwaigern. Der Hühnerdieb schlug in der Zeit zwischen 14 und 22.15 Uhr zu und stahl sieben Brahma-Hühner in der Farbe weiß-schwarz Columbia aus dem Gehege in der Lohmühlstraße. Der Wert der Hühner wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090.

Neckarsulm: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Alkoholisiert war ein 36-jähriger Autofahrer am Mittwochabend in Neckarsulm unterwegs. Der Mann war um kurz nach 20 Uhr mit seinem Pkw auf der Straße In der Hälde gegen einen Zaun gefahren. Danach hatte er sein Fahrzeug angehalten und sich darin schlafen gelegt. Bei der Kontrolle schlug den Beamten deutlich Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von drei Promille. Der Fahrer musste mit zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus, einen Führerschein besaß er nicht. Vor zwei Tagen war er wegen ähnlicher Delikte bereits zur Anzeige gebracht worden. Ihn erwartet jetzt die nächste Strafanzeige.

Widdern: Weidezaungerät entwendet

Von Montag auf Dienstag wurde in Widdern ein Weidezaungerät samt Batterie entwendet. Ein Unbekannter stahl das Gerät Marke Hotshock A300 von einem Flurstück neben der Landesstraße 1047 im Bereich der Abzweigung Ziegelsteige. Es hat einen Wert von circa 400 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710.

Bad Rappenau-Obergimpern: Holzschuppen in Brand

Ein Holzschuppen in Bad Rappenau-Obergimpern hat am Mittwochabend aus unbekannter Ursache Feuer gefangen. Gegen 23 Uhr rückten die Polizei und die Feuerwehr zu dem brennenden Schuppen auf einem Feld im Herrenweg aus. Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell