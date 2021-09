Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.09.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Hüffenhardt: Auf VW aufgefahren und dann geflüchtet

Einfach weitergefahren ist ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwochabend nach einem Unfall in Hüffenhardt. Gegen 19.10 Uhr war die gesuchte Person am Steuer eines Pkw von Wollenberg kommend auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Haßmersheim unterwegs. Kurz nach der Einmündung Kälberhausen bremste sie ihr Auto abrupt bis zum Stillstand ab. Ein hinter der oder dem Unbekannten fahrender 52-Jähriger musste ebenfalls seinen VW abbremsen. Im Anschluss überholte dieser das vordere haltene Fahrzeug. Kurz darauf fuhr der oder die Unbekannte auf den VW auf und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Dieser beziffert sich bei dem VW auf circa 2.000 Euro. Nun sucht die Polizei Mosbach den Unfallverursacher und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06261 8090.

Buchen: 1,7 Promille auf dem Pedelec

Alkohol war vermutlich ursächlich für den Unfall eines 49-Jährigen am Dienstagnachmittag in Buchen. Der Mann war gegen 16.30 Uhr mit seinem Pedelec auf der Hettinger Straße unterwegs. Nachdem er mit dem Pedal am Bordstein hängen blieb, stürzte der Mann zu Boden. Hinzugeeilte Ersthelfer verständigten den Rettungsdienst. Während der Unfallaufnahme stellte die Streifenwagenbesatzung Alkoholgeruch im Atem des 49-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von circa 1,7 Promille. Daraufhin brachte die Rettungswagenbesatzung den Mann in ein Krankenhaus, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Bei dem Unfall erlitt der 49-Jährige leichte Verletzungen. An seinem Pedelec entstand kein Schaden.

Obrigheim: 10-Jährige von Auto angefahren

Eine 41-Jährige hat am Mittwochnachmittag in Obrigheim ein Kind angefahren. Gegen 14.30 Uhr war die Frau am Steuer ihres Fahrzeugs von Neckarelz kommend auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Obrigheim unterwegs. Hierbei übersah sie vermutlich die 10-Jährige, die bei für Fußgänger geltendem "Grün" an der Ampel die Fahrbahn überquerte. Bei der Kollision erlitt das Mädchen leichte Verletzungen. Sie wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Mosbach-Neckarelz: Auto in Hauswand gefahren

Beim Einparken ist eine 83-Jährige am Mittwochmittag in Mosbach-Neckarelz mit ihrem Pkw gegen eine Hauswand gefahren. Gegen 12.30 Uhr wollte die Frau links neben der Fahrbahn der Zwingenburgstraße vorwärts einparken. Aus unbekannter Ursache fuhr das Auto jedoch gegen die Mauer. Dabei lösten die Airbags des Fahrzeugs aus und es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Die 83-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

