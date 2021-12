Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 24.12.2021 bis 26.12.2021 ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung vom 24.12.2021 bis 26.12.2021

Lüneburg:

-Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt- Am 24.12.2021 um 11:30 Uhr übersah eine 20-Jährige Fahrerin eines Renault beim Verlassen eines Tankstellengeländes in der Straße Vor dem Bardowicker Tore in Lüneburg eine 39-jährige Radfahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt.

-Betrunkener Autofahrer, Straßenverkehrsgefährdung- Am 25.12.2021 um 00:40 Uhr befuhr eine Streifenbesatzung den Meisterweg in Lüneburg in Richtung Erbstorfer Landstraße. An der Einmündung zur Gorch-Fock-Straße kommt den Beamten ein 23-jähriger Fahrer eines Mazda entgegen, der die Kurve beim Abbiegen so stark schneidet, dass der Streifenwagen stark abbremsen muss, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Bei der anschließenden Kontrolle wird bei dem Mann eine Atemalkoholkonzentration von 1,01 Promille festgestellt. Durch die Beamten wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Dem Fahrer des Mazda wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

-Versuchter Einbruch in Imbiss- Vermutlich ein einzelner unbekannter Täter versuchte am 25.12.2021 gegen 06:30 Uhr in einen Imbiss in der Bardowicker Straße in Lüneburg einzubrechen. Als der Täter vermutlich gestört wird, flüchtet er unerkannt. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit unbekannt.

-Diebstahl aus PKW, Täter-Duo gestellt- Am 25.12.2021 um 18:40 Uhr wurden durch zwei Täter in der Straße Am Springintgut in Lüneburg mehrer Gegenstände aus einem PKW entwendet. Nach einem Hinweis konnten die mutmaßlichen Täter samt Diebesgut in einer Obdachlosenunterkunft festgestellt werden. Die Gegenstände wurden dem Eigentümer zurückgegeben und es wurde ein Strafverfahren gegen die beiden Männer eingeleitet.

-Brand in Obdachlosenunterkunft- Am 25.12.2021 gegen 21:30 Uhr zündete ein Bewohner einer Obdachlosenunterkunft in der Straße Beim Benedikt in Lüneburg in mehreren Toilettenkabinen das vorhandene Toilettenpapier an. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor größere Schäden entstanden. Gegen den Verursacher, welcher zuvor bereits mutmaßlich an dem Diebstahl mehrerer Gegenstände aus einem PKW beteiligt war, lag bereits ein Haftbefehl vor, so dass er durch die Polizeibeamten in die JVA gebracht wurde.

Lüchow-Dannenberg:

-Beschädigung eines Briefkastens- Ereignisdatum: Fr., 24.12.2021 16:00 - Fr., 24.12.2021 23:30 Ereignisort: 29490 Neu Darchau, Drethem Kurzsachverhalt: Unbekannter Täter zerstört einen Briefkasten der Deutschen Post in Drethem auf ungeklärte Art. Teile des Postkastens, sowie ein Brief, liegen auf der Straße. Es entsteht ein Schaden von geschätzt 300 Euro.

- Hinweise bitte an die Polizei Hitzacker -

-Verkehrsunfallflucht- Ereignisdatum: Do., 23.12.2021 17:00 - Fr., 24.12.2021 09:00 Ereignisort: 29478 Höhbeck, Vietze, Straße Steinkamp Kurzsachverhalt: Ein unbekannter Fahrzeugführer kommt aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und beschädigt den Zaun der Geschädigten. Anschließend entfernt sich dieser vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entsteht ein Schaden von ca. 50 Euro.

- Hinweise bitte an die Polizei Gartow -

-Körperverletzung- Ereignisdatum: So., 26.12.2021 02:20 Ereignisort: 29439 Lüchow, Drawehner Str. Kurzsachverhalt: Eine 16-jährige schlug dem alkoholisierten 18-jährigem Opfer vor einem Tanzlokal in Lüchow aufgrund von Streitigkeiten ins Gesicht, wodurch diese auf den Boden fiel. Das Opfer verletzte sich nur leicht, eine ärztliche Versorgung war nicht gewünscht.

Uelzen:

-Unfall mit Verstorbenem- Ein 50-jähriger Mann stößt mit seinem PKW am Sonntagmorgen kurz nach 06:00 Uhr in der Fritz-Reuter-Straße in Uelzen gegen einen anderen, dort abgestellten PKW. Anwohner, die den Zusammenstoß bemerkt haben, melden den Unfall umgehend der Polizei und alarmieren einen Notarzt, da der Fahrer zu diesem Zeitpunkt nicht ansprechbar ist. Bei Eintreffen des Notarztes kann nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Art des Unfalls und Umfang der Beschädigungen lassen für die Polizei nur den Schluss zu, dass der Fahrer auf Grund eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein verloren hat und es infolgedessen zu dem Verkehrsunfall gekommen ist. Hinweise auf ein vorangegangenes Fehlverhalten des Verstorbenen liegen derzeit nicht vor.

-Vorsorglich sichergestellt- Nachdem es am 24.12. gegen 16:30 Uhr in Weste zu einer lautstarken Streitigkeit zwischen Nachbarn gekommen war, konnte einer der Verursacher durch die Polizei stark angetrunken in seinem Fahrzeug sitzend angetroffen werden. Da der Schlüssel steckte und der 54-Jährige noch immer sehr aufgebracht war, nahm die Polizei den Fahrzeugschlüssel vorsorglich mit, um dem Mann die Möglichkeit zu nehmen, gegebenenfalls in diesem Zustand loszufahren.

-Dreist gelogen, aufgeflogen!- Ein 48-Jähriger wurde am Samstag in den Mittagsstunden mit seinem PKW in der Röbbeler Straße in Bad Bevensen von der Polizei kontrolliert. Der Mann konnte sich vor Ort nicht ausweisen, bot aber an, sich von seiner Tochter identifizieren zu lassen. Diese wohnte nur ein paar Straßen weiter. Er wollte selbst dorthin fahren. Da er keinen Führerschein vorlegen konnte, wurde ihm erklärt, dass er eine erneute Straftat begehen würde, wenn er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er schwor, dass er definitiv berechtigt wäre, Kraftfahrzeuge zu führen. An der Anschrift der Tochter angekommen stellte sich jedoch heraus, dass er die Polizeibeamten nicht nur in Bezug auf seine Personalien belogen hatte, sondern tatsächlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Mann muss jetzt mit entsprechenden Ermittlungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Angabe falscher Personalien rechnen.

-Spiegelglatt!!!- Auf der B4, in Fahrtrichtung Braunschweig, wurde durch einen wachsamen Autofahrer am Samstag gegen 10:30 Uhr eine Eisfläche auf der Überholspur gemeldet. Die zunächst durch die Polizeibeamten abgesicherte, etwa 3 x 3 Meter große, spiegelglatte Eisfläche kann in der Folge durch die Straßenmeisterei abgestreut und somit die Gefahr für Verkehrsunfälle am Weihnachtswochenende eingedämmt werden. Die Polizei Uelzen bedankt sich für die Aufmerksamkeit des Meldenden

