Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- Zwei Fahrzeuge beschädigt - Polizei sucht weitere Geschädigte

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Montag wurden in der Karlsruher Innenstadt bislang zwei Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Die Polizei konnte daraufhin eine Tatverdächtige festnehmen und ist nun auf der Suche nach eventuellen weiteren Geschädigten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befand sich ein 17 Jahre altes Mädchen in Begleitung eines Bekannten gegen 00:30 Uhr in der Karlsruher Innenstadt. Im Bereich der Kronenstraße beschädigte sie mindestens zwei Fahrzeuge, indem sie an geparkten Pkws die Spiegel abtrat. Als eine Anwohnerin darauf aufmerksam wurden und die Polizei verständigte, konnten die junge Dame nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß von Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz vorläufig festgenommen werden. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden sie an eine Betreuerin überstellt.

Bei der Überprüfung des näheren Bereichs wurden bislang zwei beschädigte Fahrzeuge festgestellt. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass im genannten Bereich noch weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Die Polizei bittet daher eventuelle weitere Geschädigte, sich mit dem Polizeirevier Marktplatz unter 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

