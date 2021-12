Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Rübenlaster kippt um ++ Gusborn, OT. Siemen - Scheune mit Strohballen und Maschinen brennt ++ Wrestedt - Böller an Zigarettenautomaten gezündet ++

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 30.12.2021

Lüneburg

Lüneburg - Rübenlaster kippt um - Fahrbahn für Räumarbeiten stundenlang gesperrt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Abend des 29.12. gegen 22:20 Uhr auf der B4 zwischen Häcklingen und Melbeck. Nach ersten Erkenntnissen schnitt ein bisher unbekannter Transporter einen mit Rüben geladenen Sattelschlepper beim Einscheren. Der 65-jährige Fahrer des Sattelschleppers bremste daraufhin und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem der Sattelschlepper samt Auflieger zum Stehen kam, kippte dieser aufgrund der Schräglage um, sodass diverse Rüben auf die Fahrbahn fielen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der mutmaßlich weiße Transporter flüchtete in Richtung Melbeck. Der Sachschaden liegt bei gut 30.000 Euro. Für die Bergung des LKW musste die Fahrbahn mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Lüneburg - Beim Ladendiebstahl erwischt - Mittäter ebenfalls entlarvt

Durch den Ladendetektiv wurde am Nachmittag des 29.12. ein Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Großen Bäckerstraße beobachtet. Ein 36-Jähriger nahm verschiedene Kleidungsstücke mit in die Umkleide und versteckte sie dort in seinem Rucksack. Dem Ladendetektiv war aufgefallen, dass der 36-Jährige ohne Kleidung aus der Umkleide zurückkam. Im Rucksack des Diebes konnte Kleidung im Wert von über 400 Euro festgestellt werden. Zwei Stunden später konnte die Polizei den 36-Jährigen erneut im Stadtgebiet feststellen. Diesmal war er mit seinem 28-Jährigen Kumpel unterwegs. Eine Überprüfung ergab, dass die Beiden diverses Diebesgut aus unterschiedlichen Geschäften mit sich rumschleppten. Beide erwarten nun Strafverfahren.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Bekleidungsgeschäft - Zeugenhinweise

In der Nacht zum 30.12. gegen 02:45 Uhr versuchten Unbekannte in ein Bekleidungsgeschäft in der Unteren Schrangenstraße einzubrechen. Die Täter gelangten über den Innenhof zu einem Fenster und schlugen dieses ein. Im Anschluss flüchteten sie vermutlich über die Dächer der Nachbarhäuser. Ob Diebesgut erlangt wurde ist aktuell noch nicht bekannt. Der Sachschaden liegt bei gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Amelinghausen - Versuchter Einbruch und Sachbeschädigung in Arztpraxis

Unbekannte versuchten am Morgen des 29.12. zwischen 06:30 Uhr und 09:30 Uhr in eine Praxis an der Oldendorfer Straße einzubrechen. Hierbei manipulierten die Unbekannten vermutlich an einem Codeschloss der Garage. Der Versuch so ins Objekt zu gelangen missglückte. Sie beschädigten dadurch das Schloss und besprühten zudem Wände mit brauner Farbe. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-939820, entgegen.

Lüneburg - Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugenhinweise

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Nachmittag des 29.12. zwischen 15:30 Uhr und 19:00 Uhr an einem Tor in der Straße In der Techt. Unbekannte besprühten mit Farbe ein Hofeingangstor eines Hauses. Der Sachschaden liegt bei einigen hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Bardowick - Verkehrsunfallflucht - Spiegelkappe aufgefunden - Zeugenhinweise

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Abend des 29.12. zwischen 18:30 Uhr und 21:30 Uhr in der Großen Straße. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich im Vorbeifahren den am Fahrbahnrand geparkten Pkw Skoda Octavia. Dieser wurde unter anderem am linken Außenspiegel und am Kotflügel beschädigt. Am Unfallort konnte die Spiegelklappe des verursachenden Fahrzeuges aufgefunden werden.

Für weitere Hinweise bitte die Polizei Bardowick, 04131-799400, kontaktieren.

Lüneburg - Schüsse aus Pkw - Zeugenhinweise

Zu einem kuriosen Sachverhalt kam es am Abend des 29.12. gegen kurz vor 20 Uhr in der Lossiusstraße. Durch einen Zeugen wurden Personen in einem Mercedes Geländewagen gesichtet, welche vier Mal aus dem Fenster in die Luft schossen. Im Anschluss entfernte sich der Pkw aus der Straße. Durch die alarmierte Polizei konnten am Tatort Schreckschusshülsen gesichert werden. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Diebstahl aus Parkscheinautomat - Videoaufzeichnungen gesichert

Zu einem versuchten Diebstahl aus einem Parkscheinautomaten kam es in der Nacht vom 29.12 auf den 30.12. im Parkhaus Am Altenbrücker Ziegelhof. Unbekannte versuchten unter anderem mit Böllern den Automaten zu sprengen. Dies gelang nicht, woraufhin die Täter gegen den Automaten traten. Auch der Gewalt hielt dieser stand und die Täter flüchteten ohne Beute. Videoaufnahmen wurden gesichert. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Unfall auf der B216 - Fahrerin leicht verletzt

Zu einem Unfall kam es am Morgen des 30.12. auf der B216 zwischen Barendorf und Lüneburg. Die 36-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw VW kam vermutlich aufgrund kurzer Ablenkung mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Leitplanke. Durch die Kollision geriet der Pkw ins Schleudern und kollidierte mit der linksseitig befindlichen Leitplanke. Die 36-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins Klinikum verbracht. Der Sachschaden beträgt 8000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Gusborn, OT. Siemen - Scheune mit Strohballen und Maschinen brennt - 175.000 Euro Sachschaden - Polizei ermittelt

Zu einem Scheunenbrand kam es in den Nachtstunden zum 30.1.221 im Ortsteil Siemen. Die freistehende ca. 25x15m² große Scheune war gegen 03:15 Uhr aus bis dato ungeklärter Ursache in Brand geraten und brannte in der Folge komplett nieder. Die Feuerwehren aus Siemen und Gusborn waren im Löscheinsatz. In der Scheune befanden sich neben gut 200 Heurundballen auch ein Anhänger sowie ein Kartoffelroder. Der Sachschaden wird aktuell mit gut 175.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen - alkoholisiert einen Laternenpfahl gerammt - 1,35 Promille

Mit einem angeblichen Restalkohol von 1,35 Promille rammt eine 34 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Citroen in den Morgenstunden des 30.12.21 in der Rathausstraße einen Laternenpfahl. Die junge Frau aus der Region war in "richtiger" Richtung durch die Einbahnstraße gefahren und war gegen 06:00 Uhr von der Fahrbahn abgekommen. Sie gab an am Vorabend etwas getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab den o.a. Promillewert. Die Polizei stellte im Rahmen der Unfallaufnahme den Führerschein der Frau sicher und leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein. Es entstand ein Sachschaden von gut 6.000 Euro.

Wrestedt - Böller an Zigarettenautomaten gezündet

Wegen Sachschädigung ermittelt die Polizei nach der leichten Beschädigung eines in der Hauptstraße aufgestellten Zigarettenautomaten. Anwohner hatten gegen 23:00 Uhr einen Knall wahrgenommen und sahen noch zwei männliche Personen weglaufen. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Wrestedt, Tel. 05802-98715-0, entgegen.

Suderburg - Reifen beschädigt

Zwei Reifen eines in der Bergstraße abgestellten Pkw Opel Astra beschädigten Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 28.12.21 vermutlich durch Messerstiche. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Suderburg, Tel. 05826-95897-0, entgegen.

