Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einbruch in Gartenhaus, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte in der Zeit zwischen Mittwoch 19 Uhr und Donnerstag, 11 Uhr, in ein Gartenhaus eines Schrebergartens in der Teichstraße. Der Täter verschaffte sich offenbar Zutritt durch Aufhebeln einer Tür. Aus dem Inneren wurde eine Astschere entwendet. An zwei umliegenden Schrebergärten konnten ebenfalls Hebelspuren festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 800 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 zu melden.

/ph

